Тольяттинец украл из аптеки 23 коробки зубной пасты

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В полицию Тольятти поступило заявление от фармацевта одной из аптек города, в котором сообщалось, что неизвестный мужчина похитил с витрины товар.

Полицейские в ходе работы на месте происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке. При ознакомлении с видеозаписями сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего - мужчина взял с прилавка 23 коробки с зубной пастой, сложил их в сумку, после чего направился к выходу из аптеки. Сотрудница аптеки пыталась самостоятельно задержать мужчину, но неизвестному удалось выбежать из аптеки и скрыться.

Полицейские распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался оказался безработный молодой человек 1993 года рождения, ранее судимый за кражу. Мужчину задержали по месту его жительства, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный полностью признал вину в совершенном противоправном деянии и пояснил, что похищенный товар продал случайному прохожему, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.