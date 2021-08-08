Тольяттинец украл деньги с карты у 80-летней собственной бабушки

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1941 года рождения о краже денежных средств с её банковской карты. Причиненный ущерб составил 43 тысячи рублей.



Сотрудники органов внутренних дел установили, что накануне к женщине приходил в гости её внук. По словам пенсионерки, молодой человек взял телефон, якобы проверить баланс оператора сотовой связи. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что на счете нет денег. После чего сразу обратилась за помощью в полицию.

Полицейские изучили документы о движении денежных средств по банковской карте пенсионерки и узнали номер счета, на который были переведены деньги.



По данным оперативников, местный житель 1984 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что похищенные у бабушки денежные средства он потратил на личные нужды.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.