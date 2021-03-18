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Тольяттинец угрожал пистолетом матери своего сына

18 марта 2021 10:56
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Тольяттинец угрожал пистолетом матери своего сына

В Тольятти​ возбуждено уголовное дело​ в отношении 38-летнего жителя Автозаводского района. Из материалов уголовного дела следует, что конфликт между бывшими сожителями длится с​ 2018 года.​ После расставания родители ребенка не смогли договориться​ о времени, когда отец сможет видеть своего сына. Более того, когда решением Автозаводского суда дни и время нахождения​ несовершеннолетнего с отцом были определены, взрослые не смогли исполнить его без ссор и взаимных упреков.

Родители малыша неоднократно обращались в полицию с заявлениями, каждый раз обвиняя друг друга​ в противоправных действиях. Неприязненные отношения привели к тому, что мужчина, ​забрав сына, по словам матери ребенка, пытался увезти его на своем автомобиле. Женщина сумела забрать ключи от ​машины. В ответ​ подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет и направил его в сторону​ бывшей сожительницы. Очевидцы конфликтной ситуации пришли на помощь женщине и вызвали полицию.

Задержали злоумышленника по месту жительства. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции изъяли принадлежащий мужчине на законных основаниях травматический пистолет ИЖ-79-9Т.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства противоправного деяния.

Учитывая, что​ ​ в конфликт родителей втянут​ ребенок, с потерпевшей работали инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. Как отметила начальник ​ ПДН У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Светлана Алезова: «Сотрудники полиции совместно с представителями Государственного казенного учреждения ​ Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» провели​ ​ ряд мероприятий, направленных на выявление причин конфликта и​ ​ поиска путей его решения. Результаты работы показали, что бывшие сожители находятся в эмоционально незавершенном конфликте, в который оказался втянутый малолетний ребенок.​ Взрослым членам семьи свойственна активность, впечатлительность, неустойчивая мотивация, эмоциональная изменчивость, импульсивность в высказываниях, в поступках. Им трудно признать свою неправоту. К сожалению, это не единичный случай, когда дети становятся заложниками конфликтов родителей. Как показывает практика, для​несовершеннолетних подобные​ конфликтные ситуации не проходят бесследно».

Информация по конфликтной ситуации, возникшей между родителями малолетнего ребенка, своевременно направлена в органы системы профилактики – в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Тольятти, сообщает облМВД.

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