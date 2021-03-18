Тольяттинец угрожал пистолетом матери своего сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Автозаводского района. Из материалов уголовного дела следует, что конфликт между бывшими сожителями длится с 2018 года. После расставания родители ребенка не смогли договориться о времени, когда отец сможет видеть своего сына. Более того, когда решением Автозаводского суда дни и время нахождения несовершеннолетнего с отцом были определены, взрослые не смогли исполнить его без ссор и взаимных упреков.
Родители малыша неоднократно обращались в полицию с заявлениями, каждый раз обвиняя друг друга в противоправных действиях. Неприязненные отношения привели к тому, что мужчина, забрав сына, по словам матери ребенка, пытался увезти его на своем автомобиле. Женщина сумела забрать ключи от машины. В ответ подозреваемый достал предмет, похожий на пистолет и направил его в сторону бывшей сожительницы. Очевидцы конфликтной ситуации пришли на помощь женщине и вызвали полицию.
Задержали злоумышленника по месту жительства. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции изъяли принадлежащий мужчине на законных основаниях травматический пистолет ИЖ-79-9Т.
Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства противоправного деяния.
Учитывая, что в конфликт родителей втянут ребенок, с потерпевшей работали инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. Как отметила начальник ПДН У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Светлана Алезова: «Сотрудники полиции совместно с представителями Государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» провели ряд мероприятий, направленных на выявление причин конфликта и поиска путей его решения. Результаты работы показали, что бывшие сожители находятся в эмоционально незавершенном конфликте, в который оказался втянутый малолетний ребенок. Взрослым членам семьи свойственна активность, впечатлительность, неустойчивая мотивация, эмоциональная изменчивость, импульсивность в высказываниях, в поступках. Им трудно признать свою неправоту. К сожалению, это не единичный случай, когда дети становятся заложниками конфликтов родителей. Как показывает практика, длянесовершеннолетних подобные конфликтные ситуации не проходят бесследно».
Информация по конфликтной ситуации, возникшей между родителями малолетнего ребенка, своевременно направлена в органы системы профилактики – в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Тольятти, сообщает облМВД.
Добавить комментарий