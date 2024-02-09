Тольяттинец угнал чужое авто, чтобы поехать по делам

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1946 года рождения, который сообщил, что у него похитили автомобиль ВАЗ-11113. В ходе опроса заявитель пояснил полицейским, что вечером оставил на парковке автомобиль, а утром обнаружил его отсутствие.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах, в результате чего установили, что к совершению может быть причастен ранее судимый местный житель 1996 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника возле одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе.

При опросе задержанный свою вину в содеянном признал и пояснил, что разбил стекло и завел машину, чтобы съездить по делам.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.