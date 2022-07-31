Тольяттинец ударил нового знакомого и отобрал деньги

111

В середине июля текущего года в полицию Тольятти обратился с заявлением местный житель 1980 года рождения, который сообщил, что у него похитили 4000 рублей.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. В ходе опроса потерпевший пояснил, что на парковочной площадке одного из домов Центрального района города он познакомился с мужчиной, с которыми они решили распить спиртные напитки. В ходе общения между ними возник словесный конфликт, в результате которого новый знакомый ударил потерпевшего, забрал у него деньги и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили наличие камер видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место совершения преступления, и изъяли записи. При просмотре видеозаписи оперативники сразу узнали своего подучетного, ранее неоднократно судимого местного жителя 1991 года рождения. Хорошо зная места его нахождения, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, доставив в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал свою вину полностью, пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в ходе словесного конфликта с потерпевшим очень разозлился и ударил его, а увиденные у него в процессе знакомства денежные средства забрал, потратив их на собственные нужды. Также подозреваемый сообщил, что раскаивается в случившемся и выразил свою готовность сотрудничать со следствием, пообещав возместить причинённый ущерб в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предостерегают: Будьте бдительны! Не употребляйте спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может привести к беде.