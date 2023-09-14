Тольяттинец убил мать тростью и пепельницей

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Прокурор г. Тольятти поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый распивал с матерью спиртное. В ходе возникшей ссоры, нанес ей стеклянной пепельницей и металлической тростью для ходьбы множество ударов по телу.

В результате полученных повреждений, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшая скончалась.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал подсудимого виновным и, с учетом мнения гособвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.