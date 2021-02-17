Тольяттинец спрятал наркотик между гаражных боксов

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По версии полицейских, наркотик предназначался для последующих закладок на территории города.



В рамках расследования уголовного дела сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти изучили содержимое сотового телефона подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Проанализировав полученную информацию, полицейские получили основания для проверки местного жителя 2000 года рождения на причастность к покушению на сбыт запрещенных веществ на территории Центрального района города.

В ходе отработки полученных сведений оперативники в металлической трубе, расположенной между двух гаражных боксов на улице Ленина, в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование. По данным экспертов, в свертке находилось наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой свыше 1,5 грамм, что относится к крупному размеру.

По сведениям полицейских, подозреваемый официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.