Тольяттинец с телефона коллеги перевел 45 тысяч рублей на свой счет

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В полицию Тольятти обратился местный житель 1998 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что с его банковской карты были похищены денежные средства в размере 45 000 рублей.

В ходе опроса потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что накануне с его карты был совершен перевод на неизвестный счет, однако он этот перевод не совершал.

Задержанным оказался коллега потерпевшего - местный житель 1988 года рождения.

Злоумышленник пояснил стражам порядка, что увидел, как его коллега вводит на телефоне пароль от мобильного банка, и когда тот оставил сотовый телефон в раздевалке, перевел с помощью мобильного приложения с карты потерпевшего на свою все имеющиеся денежные средства, после чего вернул средство связи владельцу. Похищенные деньги мужчина снял, а после потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.