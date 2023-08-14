Тольяттинец с приложения похищенного телефона перевел деньги знакомой

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1974 года рождения о несанкционированном списании денежных средств с банковского счета.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что распивал спиртные напитки в компании малознакомого мужчины. В какой-то момент уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу сотового телефона и банковской карты. Мужчина позвонил в банк, где ему сообщили о списании 40 0000 рублей со счета, который он поспешил заблокировать.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по счёту и установили, что денежные средства перечислили на банковскую карту безработной жительницы Тольятти 1984 года рождения – сожительницы одного из мужчин, с которыми потерпевший выпивал накануне.

Подозреваемого полицейские задержали на улице в Центральном районе и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что во время распития спиртных напитков увидел код доступа на сотовым телефоне потерпевшего, а в самом смартфоне - мобильное приложение банка.

Воспользовавшись тем, что в какой-то момент мужчина уснул, он похитил телефон и перевел своей знакомой денежные средства. Похищенную сумму злоумышленник потратил на личные нужды.