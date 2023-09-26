Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится открытие экотропы, проложенной по живописным местам от Самары до Тольятти
Состоится открытие экотропы, проложенной по живописным местам от Самары до Тольятти
В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Спецпомощь на вокзалах Куйбышевской ЖД получили более 9 тыс. маломобильных пассажиров
Спецпомощь на вокзалах Куйбышевской ЖД получили более 9 тыс. маломобильных пассажиров
Самарец снялся в шоу «Суперниндзя»
Самарец снялся в шоу «Суперниндзя»
Подразделение билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией
Подразделение билайн adtech предлагает бизнесу инструменты для эффективной коммуникации с целевой аудиторией
Самарец пытался украсть из гипермаркета 6 бутылок элитного алкоголя
Самарец пытался украсть из гипермаркета 6 бутылок элитного алкоголя
Тольяттинцы демонтировали вентиляционный блок и этим навредили соседям
Тольяттинцы демонтировали вентиляционный блок и этим навредили соседям
Вор-рецидивист в Новокуйбышевске украл два велосипеда и телефон
Вор-рецидивист в Новокуйбышевске украл два велосипеда и телефон
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.15
0.11
EUR 102.25
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец с крыши многоквартирного дома украл интернет-оборудование

26 сентября 2023 09:36
115
Тольяттинец с крыши многоквартирного дома украл интернет-оборудование

В ходе изучения видеозаписей на месте происшествия полицейские установили регистрационные номера автомобиля, на котором передвигался злоумышленник.

В середине августа текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился за помощью руководитель группы клиентских сервисов одного из акционерных обществ и рассказал, что из многоквартирного дома на проспекте Степана Разина похищено Интернет-оборудование (кабель витая пара utp, переходники, разъемы и другие).

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы провели поквартирный обход, установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию,  изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе изучения видеозаписей сотрудники уголовного розыска установили регистрационные номера автомобиля, на котором передвигался злоумышленник. Ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью местного жителя 1992 года рождения оперуполномоченные задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и  пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего вывез на автомобиле и сдал в ближайший пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают проверять причастность подозреваемого к противоправной деятельности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре закроют движение на участке улицы Самарской, в районе улицы Ярмарочной
26 сентября 2023  10:04
В Самаре закроют движение на участке улицы Самарской, в районе улицы Ярмарочной
154
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
25 сентября 2023  17:58
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
1429
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
420
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
355
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
338
Весь список