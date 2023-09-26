Тольяттинец с крыши многоквартирного дома украл интернет-оборудование

115

В ходе изучения видеозаписей на месте происшествия полицейские установили регистрационные номера автомобиля, на котором передвигался злоумышленник.

В середине августа текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился за помощью руководитель группы клиентских сервисов одного из акционерных обществ и рассказал, что из многоквартирного дома на проспекте Степана Разина похищено Интернет-оборудование (кабель витая пара utp, переходники, разъемы и другие).

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы провели поквартирный обход, установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе изучения видеозаписей сотрудники уголовного розыска установили регистрационные номера автомобиля, на котором передвигался злоумышленник. Ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью местного жителя 1992 года рождения оперуполномоченные задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего вывез на автомобиле и сдал в ближайший пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают проверять причастность подозреваемого к противоправной деятельности.