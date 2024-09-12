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Тольяттинец решил порадовать семью путевкой в Сочи, но встретил мошенника

12 сентября 2024 12:26
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Тольяттинец решил порадовать семью путевкой в Сочи, но встретил мошенника

В Тольятти 45-летний мужчина решил порадовать семью путевкой в Сочи. Чтобы успеть на знаменитый «бархатный сезон» он начал искать горящие путевки в сети Интернет. Наткнувшись на заманчивое предложение на одном из сайтов, на котором размещалась информация о последних билетах в желаемый город, мужчина заинтересовался данным предложением и, не узнав никаких подробностей, решился на оформление поездки. Нажав на кнопку «Оформить», потерпевшего перебросило на другой сайт, где нужно было ввести банковские данные для покупки билетов, что он и сделал. После заполнения всех строк, сайт мгновенно заблокировался и зайти на него больше возможности не было. Спустя некоторое время со счета тольяттинца списалось более 300 000 рублей, которые тот откладывал на долгожданный отпуск с семьей. Как только потерпевший понял, что его обманули мошенники – незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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