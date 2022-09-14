Тольяттинец решил покататься на чужом Лексусе

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В полицию Тольятти обратилась 73-летняя жительница Автозаводского района и сообщила, что у ее сына похитили автомобиль, стоимостью более двух миллионов рублей.

В ходе опроса заявительница рассказала, что ее сын уехал в отпуск в другой город, а автомобиль оставил припаркованным во дворе дома. Утром к пенсионерке обратились работники ЖКХ, и попросили перепарковать автомобиль, так как он стоял на канализационном люке и мешал проведению ремонтных работ. Женщина пояснила, что не умеет управлять автомобилем. Случайным свидетелем этого разговора стал сосед, который предложил свою помощь. Местная жительница доверила соседу ключи, попросив вернуть их после того, как машина будет припаркована. Через несколько часов женщина обнаружила, что автомобиля нет во дворе и незамедлительно обратилась в полицию за помощью.

Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти проверили близлежащие дворы, осмотрели места отстоя автотранспорта. Во дворе одного из домов, расположенных на улице Дзержинского, полицейские заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемы и убедились в том, что именно это транспортное средство находится в розыске. При виде полицейских мужчина, сидевший на водительском месте, вышел из автомобиля и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД задержали его и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 37-летний тольяттинец, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, пояснил сотрудникам полиции, что решил сразу не возвращать ключи хозяйке, а покататься по городу. В содеянном тольяттинец раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Транспортное средство возвращено законному владельцу.