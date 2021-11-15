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Тольяттинец решил обезопасить свой счет, а в итоге отдал мошеннику 500 000 рублей

15 ноября 2021 09:45
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Тольяттинец решил обезопасить свой счет, а в итоге отдал мошеннику 500 000 рублей

Будьте бдительны! Мошенники внушают гражданам, что сохранность их денег находится под угрозой и вынуждают переводить деньги на подставные счета.

В Тольятти 28-летнему программисту с 14 телефонных номеров позвонил неизвестный и сообщил, что его денежные средства, хранящиеся в одном из банков, пытаются похитить. Он предложил молодому человеку перевести все деньги на безопасный счет. В результате, получив доступ в его банковский личный кабинет, злоумышленник завладел денежными средствами потерпевшего в размере порядка 500 000 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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