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Тольяттинец распродал имущество со съемной квартиры

9 декабря 2022 10:59
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Тольяттинец распродал имущество со съемной квартиры

В полицию Тольятти с заявлением о краже обратился   местный  житель  1984 года рождения.  Мужчина  сообщил, что из его  квартиры, расположенной на улице  Высоцкого, похищена бытовая техника. Заявитель оценил  причиненный материальный ущерб на сумму более 18 000  рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что свою  пустующую квартиру сдал в аренду неизвестному мужчине на пару дней. Когда мужчина пришел проверить состояние своей собственности, то обнаружил пропажу бытовой техники. Из квартиры пропали микроволновая печь,  холодильник,  варочная панель,  фен и чайник.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с поверхности столешницы кухонного стола, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат ранее судимому местному жителю 1993 года рождения. Молодого человека оперативники задержали около одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе города и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что он арендовал квартиру на несколько дней, ему нужны были денежные средства, поэтому бытовую технику он сдал в ломбард за 8000 рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.

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