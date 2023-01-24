Тольяттинец пытался дать взятку судебному приставу-исполнителю за бездействие

161

Не желая сносить незаконное строение, житель г. Тольятти пытался дать взятку судебному приставу-исполнителю за бездействие.

К судебному приставу-исполнителю Автозаводского района г. Тольятти обратился должник с просьбой за вознаграждение «закрыть глаза» на неисполнение решения суда по сносу незаконного строения. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения. Уведомление было направлено сотрудникам полиции.

По результату проведения оперативных мероприятий мужчину вместо решения «проблемы» ожидало возбуждение в отношении него уголовного дела за дачу взятки должностному лицу.