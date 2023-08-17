Тольяттинец продал краденные кроссовки на сайте бесплатных объявлений

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В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного в торговом центре на Автозаводском шоссе, который сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара. Сумма ущерба составила свыше 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов и изъяли документацию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, уставленных в торговой точке, на которых запечатлен факт кражи, сотрудники уголовного розыска узнали в злоумышленнике ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя 1988 года рождения. Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого в краже, оперативники задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал полностью и пояснил, что похищенные кроссовки продал на одном из сайтов бесплатных объявлений за 3000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.