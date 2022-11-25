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Тольяттинец причинил травму незнакомому человеку

25 ноября 2022 11:51
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Тольяттинец причинил травму незнакомому человеку

В дежурную часть Отдела полиции по Промышленному  району поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении от одного из питейных заведений  58-летнего местного жителя с колото – резаной раной левого бедра и правой голени и множественными колото-резанными ранами мягких тканей головы.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на предполагаемое  место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, с его слов составили и распространили ориентировку с данными и описанием злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили очевидцев и восстановили последовательность событий: к мужчине, в питейном заведении подсел за столик ранее не знакомый молодой человек с гипсом на руке. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого оппонент ударил  местного жителя, с его слов, ножом и убежал.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, в ходе которого эксперт, совместно с дознавателем,  обнаружили на стакане и изъяли следы пальцев рук, пригодные для идентификации и смыв вещества бурого цвета, похожий на кровь, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Сотрудники Госавтоинспекции, которые находились на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым – худощавого телосложения, с гипсом на руке, в темной одежде со следами бурого цвета.  Полицейские, соблюдая меры личной безопасности,  задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния, но пояснить, почему набросился на случайного знакомого с перочинным ножом пояснить не смог.

Согласно заключению эксперта установлено, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания ОП по Промышленному району по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), в отношении ранее не судимого жителя Тольятти возбуждено уголовное дело.

 

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