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Тольяттинец познакомился с женщиной и стал жертвой аферистки

21 июля 2021 09:59
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Тольяттинец познакомился с женщиной и стал жертвой аферистки

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель. Накануне мужчина познакомился в Центральном районе города с молодой женщиной. Знакомство продолжилось распитием спиртных напитков во дворе дома, расположенного на улице Карбышева.

Новая знакомая попросила у мужчины его телефон, чтобы сделать срочный звонок. Сославшись на конфиденциальность, она ушла с мобильным устройством за жилой дом, откуда молодая женщина уже не вернулась. На следующий день тольяттинец решил обратиться за помощью в полицию. Он был уверен, что его новая знакомая попала в беду и поэтому так внезапно исчезла. Мужчина не предполагал, что  стал жертвой аферистки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения женщины, после чего задержали местную жительницу  1999  года рождения в квартире  ее подруги  и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, молодая  женщина, ранее судимая за аналогичное преступление,  созналась  в содеянном и пояснила, что телефон  стоимостью  13 000 рублей сдала  в ломбард, а вырученные денежные средства потратила  на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: аферисты криминал

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