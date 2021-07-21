Тольяттинец познакомился с женщиной и стал жертвой аферистки

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель. Накануне мужчина познакомился в Центральном районе города с молодой женщиной. Знакомство продолжилось распитием спиртных напитков во дворе дома, расположенного на улице Карбышева.

Новая знакомая попросила у мужчины его телефон, чтобы сделать срочный звонок. Сославшись на конфиденциальность, она ушла с мобильным устройством за жилой дом, откуда молодая женщина уже не вернулась. На следующий день тольяттинец решил обратиться за помощью в полицию. Он был уверен, что его новая знакомая попала в беду и поэтому так внезапно исчезла. Мужчина не предполагал, что стал жертвой аферистки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения женщины, после чего задержали местную жительницу 1999 года рождения в квартире ее подруги и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, молодая женщина, ранее судимая за аналогичное преступление, созналась в содеянном и пояснила, что телефон стоимостью 13 000 рублей сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.