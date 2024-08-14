Тольяттинец поссорился с приятелем и избил его

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По данным следствия, между двумя приятелями произошел конфликт в ходе распития спиртных напитков.

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1982 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Полицейские изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что распивал в своём доме спиртные напитки вместе со знакомым, в какой-то момент между ними возник конфликт и мужчина нанес ему несколько ударов.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность второго участника конфликта, которого позже задержали на одной из улиц города и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый местный житель 1979 года рождения пояснил, что накануне пришел к знакомому в гости. Во время застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они поссорились и, не совладав с эмоциями, он избил друга.

Возбуждено уголовное дело.