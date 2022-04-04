Тольяттинец пошел в гости и лишился 6 тысяч рублей

157

В ночное время 28 марта текущего года в отдел полиции Тольятти обратился за помощью местный житель 1983 года рождения, который рассказал полицейским, что случайные знакомые отняли у него 6 тысяч рублей.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении. Прибыв по указанному адресу, полицейские подробно опросили заявителя. По утверждению мужчины, в квартире дома, расположенного на улице 60 лет СССР он, в компании малознакомых людей, распивал спиртные напитки. В какой-то момент обнаружил пропажу из кармана своей куртки 6 тысяч рублей. После того, как заявитель высказал обвинения в краже хозяину квартиры, между ними возник конфликт, в результате которого гостя выгнали на улицу. Он дошел до своего дома и обратился в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по указанному заявителем адресу задержали 35-летнего безработного ранее судимого за кражу, угон и грабеж хозяина квартиры и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что заметил, у гостя крупную сумму денег. Во время распития спиртных напитков, дождался, когда мужчина отвлечется и похитил деньги.

Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что деньги предполагаемый злоумышленник успел потратить в одном из супермаркетов города. Мужчина пообещал потерпевшему, что трудоустроится и возместит ущерб в полном объеме.