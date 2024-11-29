Тольяттинец попросил у прохожего сотовый телефон под предлогом звонка, а затем скрылся

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В конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила свыше 5 000 рублей.

При опросе мужчина пояснил, что на улице к нему подошел мужчина и попросил телефон для срочного звонка, он согласился помочь и передал смартфон. Спустя пару минут, когда пострадавший отвлекся, злоумышленник скрылся с имуществом местного жителя.

В ходе обхода закрепленной территории один из сотрудников полиции увидел и задержал мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее судимый 42-летний местный житель вину в содеянном признал и пояснил, похищенный телефон он сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».