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Тольяттинец попросил у друга телефон и поправил свои финансовые дела

11 октября 2022 09:47
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Тольяттинец попросил у друга телефон и поправил свои финансовые дела

В полицию Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили сотовый телефон.

Оперативный дежурный уточнил у мужчины приметы преступника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев.

Со слов потерпевшего 1994  года рождения, оперуполномоченные установили обстоятельства произошедшего: у заявителя дома находился малознакомый мужчина. Во время застолья гость сообщил, что ему срочно нужно позвонить, а сотовый телефон разрядился. Радушный хозяин квартиры передал свой гаджет приятелю и не возражал, когда тот, для приватности, вышел в коридор. Через некоторое время отзывчивый тольяттинец понял, что гость ушел с его сотовым телефоном в неизвестном направлении и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, после чего задержали его возле одного из домов в Автозаводском районе Тольятти и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный местный житель 1996 года рождения  ранее  привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и грабеж.

Подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить сотовый телефон случайного знакомого, чтобы поправить свое финансовое положение. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

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