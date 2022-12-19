Тольяттинец получил 13 лет тюрьмы за 12 кг наркотиков

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Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В феврале прошлого года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению крупных партий синтетического наркотика, которая находилась в одном из домов Центрального района города Тольятти.



В ходе следствия установлено, что местный житель 1967 года рождения создал нарколабораторию по производству мефедрона. Ранее не судимый мужчина в теневом сегменте телекоммуникационной сети Интернет для реализации задуманного от анонима получил инструкцию по изготовлению запрещённого вещества, там же он заказал компоненты и лабораторное оборудование для его приготовления. Общая масса изъятого вещества, которое злоумышленник планировал сбыть на территории Самарской области, составила более 12 кг. В ходе обыска в арендуемом им частном доме, расположенном в Студенческом переулке, сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков обнаружили и изъяли оборудование, колбы, чаши, химические прекурсоры, упаковочные материалы, а также наркотики в жидком и сыпучем состоянии.

В отношении тольяттинца СУ Управления МВД России по г. Тольятти было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Рассмотрев материалы, представленные полицейскими, суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.