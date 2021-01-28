Тольяттинец похитил продукты вместе с продуктовой корзиной

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В Комсомольском районе города Тольятти произошёл грабеж из супермаркета. О преступлении в полицию незамедлительно сообщил руководитель торговой точки, пояснив, что злоумышленник скрылся на автомобиле «Шевроле Круз» в неизвестном направлении. Ориентировку с приметами грабителя и его автомобиля передали всем наружным службам полиции.

Спустя несколько минут, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе экипаж ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти заметили схожий по приметам автомобиль «Шевроле Круз», который двигался по улице Мира.

В районе дома №70 на улице Мира полицейские остановили указанный автомобиль. Водителем транспортного средства оказался 29-летний молодой человек, лишённый права управления транспортным средством. У мужчины имелись признаки опьянения. На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование, молодой человек отказался.

Кроме того, в ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружены две продуктовые корзины из супермаркета, наполненные различными товарами, которые были изъяты и возвращены представителю магазина.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.