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Тольяттинец перевел мошеннику более 250 000 рублей

15 апреля 2022 10:21
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Тольяттинец перевел мошеннику более 250 000 рублей

В Тольятти безработному местному жителю 1977 года рождения от «брокера» торговой интернет площадки поступило «выгодное» предложение.

Неизвестный  рассказал, что генерировать деньги можно практически из воздуха. Необходимо, лишь правильно вложить их, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды играя на виртуальной бирже. В случае участия в "бизнесе" мошенник предложил индивидуальные условия договора, прозрачную работу, высокую ликвидность и поддержку опытных экспертов. Поддавшись на заманчивое предложение потерпевший, посредством одного из интернет-сайтов перевел мошеннику более 250 000 р., после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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