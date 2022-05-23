Тольяттинец перевел мошенникам более 145 тыс. рублей

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Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В Тольятти в мае текущего года 37-летнему жителю, работнику одного из ООО, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с его банковского счета и оформления кредитов. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо посетить банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита. Житель города не стал перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыт его счет, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он оформил кредит в одной из финансовых организаций. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел через банкоматы свыше 145 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. После того, как деньги ушли к мошенникам, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.