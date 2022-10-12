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Тольяттинец перестал выходить на работу и украл имущества на 100 тысяч рублей

12 октября 2022 09:58
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Тольяттинец перестал выходить на работу и украл имущества на 100 тысяч рублей

В полицию за помощью обратился  представитель компании, осуществляющей монтаж бытовой техники и сообщил, что один из сотрудников перестал выходить на работу и не отвечает на телефонные звонки. Также в ходе ревизии выявлено отсутствие  вверенного ему имущества стоимостью более 100 тысяч рублей.  

Полицейские опросили сотрудников компании, изъяли и изучили документацию. Во время проверки по заявлению представителя организации оперуполномоченным поступила информация, что отсутствующий сотрудник - мужчина 1986 года рождения, мог присвоить технику себе. Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Александр Шишков задержал предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса ранее судимый за незаконный оборот наркотиков тольяттинец сознался в присвоении чужого имущества и пояснил, что по частям сдавал вверенную технику в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

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