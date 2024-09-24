Тольяттинец передал третьим лицам коды доступа к финансовой системе

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В Тольятти задержан 32-летний ранее судимый местный житель. По версии полицейских, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в отделение одного из банков. Там он получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемого.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.