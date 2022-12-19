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Тольяттинец осужден за обман пенсионера

19 декабря 2022 10:48
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Тольяттинец осужден за обман пенсионера

В середине июня текущего года в полицию Тольятти за помощью обратился 79-летний местный   житель, который   стал жертвой мошенничества. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Потерпевшему   позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов сообщал, что его дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек.  Мошенник просил передать деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. Пенсионер, доверившись незнакомцу, передал мужчине, который пришел к нему домой, пакет, в котором лежали 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время потерпевший позвонил дочери и убедившись, что она не попадала в ДТП, понял, что стал жертвой мошенников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее не судимого мужчину 1987 года рождения, подозреваемого в причастности к преступной схеме. Как пояснил задержанный объявление о работе курьером он нашел в одной из социальных сетей.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Рассмотрев материалы, представленные полицейскими, суд назначил мужчине 2 года  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае, если вам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ваш родственник попал в беду и указывают сумму за благополучное разрешение ситуации, то прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику от имени которого или о котором идет речь. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам!

Теги: Мошенники

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