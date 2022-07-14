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Тольяттинец осужден к лишению свободы за сбыт фальшивых купюр

14 июля 2022 14:00
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Тольяттинец осужден к лишению свободы за сбыт фальшивых купюр

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу о хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Судебным следствием установлено, что подсудимый, заведомо зная о том, что находящиеся при нем два банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей являются поддельными, расплатился ими в торговых точках на территории Автозаводского района г. Тольятти.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, признал ранее не судимого мужчину виновным и с учетом мнения гособвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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