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Тольяттинец обокрал магазин спорттоваров

14 октября 2024 10:03
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Тольяттинец обокрал магазин спорттоваров

В полицию Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивные товары, расположенного в торговом центре на Автозаводском шоссе. Мужчина сообщил, что в процессе инвентаризации обнажилась пропажа одежды из торгового зала. Сумма ущерба составила свыше 34 000р.

В ходе изучения видеозаписи полицейские предположили, что к краже может быть причастен местный житель 1997 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал полностью и пояснил, что ему нужны были деньги. Похищенное имущество он реализовал случайным прохожим.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по  г.Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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