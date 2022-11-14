Тольяттинец обокрал магазин спортивных товаров

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В полицию за помощью обратился представитель одного из магазинов, расположенных в торговом центре на ул. Революционной, который сообщил, что с витрины торговой точки похищена куртка, стоимостью свыше 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На одной из видеозаписей было видно, как посетитель взял куртку и не оплатив товар вышел из магазина.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался - безработный местный житель 1987 года рождения, ранее судимый за грабеж.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что похищенный товар

собирался оставить себе, так как куртка понравилась, а денег купить ее не было.