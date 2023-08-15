Тольяттинец обокрал аптеку

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Бегство злоумышленника с места происшествия попало на записи камер видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району обратилась представитель аптеки, которая сообщила, что примерно час назад неизвестный похитил деньги из кассы.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы злоумышленника, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили сотрудника аптеки и очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснили, что общая сумма причиненного ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 8 000 рублей. Со слов потерпевшей, находясь в подсобном помещении, она увидела, как мужчина зашел за прилавок, схватил денежные средства из кассы и убежал в направлении соседних домов.

При осмотре места происшествия с поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественные преступления жителю г. Тольятти 1980 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о возможных местах нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.