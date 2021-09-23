Тольяттинец обманул горожан на общую сумму около 170 тысяч рублей

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Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что житель Тольятти 1996 года рождения берет в прокате дорогостоящие вещи, а затем сдает их в ломбард, а вырученные денежные средства тратит по собственному усмотрению. В настоящий момент оперативники установили 5 фактов мошеннических действий, совершенных ранее не судимым жителем Центрального района. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Около одного из домов в Центральном районе Тольятти оперативники задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что взял в пункте проката два велосипеда, два самоката, и на одном из интернет-сервисов для объявлений - игровое оборудование в аренду.

Возвращать арендованное имущество мужчина не собирался. Все полученное в прокате оборудование злоумышленник сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Сотрудники полиции установили владельцев арендованных вещей и рассказали жителям Тольятти, что недобросовестный арендатор реализовал через ломбарды их имущество. Граждане, узнав, что стали жертвами мошенника, написали заявления в полицию, оценив общий ущерб в размере около 170 тысяч рублей. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного.

Возбужденны уголовные дела. Часть денег злоумышленник добровольно вернул пострадавшим.