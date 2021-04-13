Тольяттинец носил марихуану в карманах

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Подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти.

Возле одного из домов на улице Горького стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой – полиция разыскивала вора, совершившего кражу из супермаркета. Патрульные остановили тольяттинца, чтобы проверить его на причастность к противоправному деянию. Доставая из внутреннего кармана документы, удостоверяющие личность, житель Тольятти просыпал вещество растительного происхождения коричнево-зеленого цвета. На вопрос росгвардейцев о том, что это, мужчина признался – это марихуана, которую он хранил для личного использования.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали полицейским задержанного. Выяснилось, что в прошлом он уже привлекался к ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

В дальнейшем эксперты дали заключение, что изъятое у правонарушителя вещество является марихуаной общей массой почти 48 граммов. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.