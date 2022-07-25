Тольяттинец незаконно производил алкоголь

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В Самарской области задокументировали факт оптовой реализации и незаконного производства без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных алкогольной и спиртосодержащей продукции жителем Тольятти 1968 года рождения.

Сотрудниками органов внутренних дел установлены месторасположения и осмотрены помещения, из которых изъято производственное оборудование, стеклянная тара объемом 0,5 л в количестве более 35 тысяч штук, свыше 15 тысяч крышек от бутылок, 2 рулона с имитацией акцизной марки Российской Федерации, готовая алкогольная и спиртосодержащая жидкость общим объемом более 12 тысяч литров и значительное количество других расходных материалов.

По данным сотрудников полиции, изготовленная продукция предназначалась для реализации на территории Самарской области.

В отношении ранее судимого за подделку документов местного жителя 1968 года рождения СУ У МВД России по г. Тольятти возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Задержанный вину признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.