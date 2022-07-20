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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан

20 июля 2022 10:38
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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан

В Тольятти  выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания.

По данным полицейских, местный житель 1965 года рождения в середине мая  текущего года незаконно поставил на миграционный учет 14 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного  в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый   неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

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