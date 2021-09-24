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Тольяттинец не хотел выезжать из квартиры, угрожая ракетницей

24 сентября 2021 10:14
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Тольяттинец не хотел выезжать из квартиры, угрожая ракетницей

10 сентября в полицию Тольятти поступило сообщение о конфликте и стрельбе в многоквартирном доме на ул. Ворошилова. Полицейские оцепили территорию дома, перекрыли вход в подъезд, предупредили жителей о необходимости не покидать квартиры до особого распоряжения.

По словам заявителя – собственника квартиры в указанном доме, после покупки недвижимости у родственников  59-летнего жителя Автозаводского района города он предложил мужчине своевременно  выехать из квартиры.

Местный житель был зарегистрирован  в проданной квартире, но права собственности на нее не имел. Однако, жилец на контакт не пошел, беседовал с новым владельцем недвижимости через закрытую дверь. В ходе конфликта угрожал применить огнестрельное оружие и гранату. В подтверждении своих угроз, выкрутил дверную ручку и, через отверстие в двери, произвел  выстрел сигнальным патроном, после чего заявитель  обратился за помощью в полицию.

Прибывший на место происшествия начальник Управления МВД России по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов, соблюдая меры личной безопасности, в течение получаса вел переговоры со злоумышленником, в ходе которых мужчина категорически отказывался открыть дверь и угрожал оружием. Специалистами МЧС дверь в квартиру подозреваемого была вскрыта,  после чего Хейрулла Мирзоевич задержал местного жителя.

В ходе осмотра жилища сотрудники полиции изъяли предмет, похожий на сигнальную ракетницу и 21 патрон к ней. Исследованием установлено, что предмет изготовлен заводским способом, является однозарядным сигнальным пусковым устройством «Сигнал охотника» и относится к сигнальному оружию. Возбуждено уголовное дело.

Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал – лейтенантом полиции Александром Винниковым принято решение ходатайствовать перед руководством МВД России о награждении за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, ведомственной наградой начальника Управления МВД России по г. Тольятти полковника полиции Хейруллы  Ахмедханова.

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