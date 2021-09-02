Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле

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В полицию Тольятти обратился 45-летний местный житель, который рассказал, что у него пропал автомобиль «ВАЗ 21093».

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что утром он припарковал свой автомобиль возле дома на улице Никонова Комсомольского района, а через некоторое время обнаружил пропажу транспортного средства. Также потерпевший добавил, что не смог найти ключи от пропавшего автомобиля.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Им оказался ранее не судимый местный житель 1991 года рождения. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к угону автотранспорта и пояснил полицейским, что проходя мимо чужого автомобиля, увидел лежащие на земле ключи, которые выронил владелец имущества, а затем с помощью них открыл машину, завел ее и уехал. Со слов мужчины транспортное средство он спрятал, чтобы впоследствии оставить себе.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.