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Тольяттинец напал в подъезде на пенсионерку и отобрал сумку

25 февраля 2022 13:24
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Тольяттинец напал в подъезде на пенсионерку и отобрал сумку

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1957 года рождения и рассказала полицейским, что стал жертвой грабителя. Неизвестный из рук женщины сумку с деньгами, документами, банковскими картами и мобильным телефоном. Преступление произошло на лестничной клетке многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Автостроителей. Причиненный ущерб потерпевшая оценила на сумму свыше 40 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Оперативники отработали на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1991 года рождения. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что сдал похищенный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи  лет.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Полицейские предпринимают меры к возврату похищенного имущества законной владелице.

Теги: Уголовное дело

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