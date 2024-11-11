Тольяттинец напал на брата с ножом и пытался убить

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что житель г. Тольятти в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил кухонным ножом своего брата в голову, грудь, спину и живот.

Полагая, что родственник умер, нападавший покинул квартиру. Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи раненый остался жив.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.