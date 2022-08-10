Тольяттинец на улице вырвал из рук прохожего рюкзак с деньгами, банковскими картами и документами

133

В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1988 года рождения и рассказал полицейским, что стал жертвой грабителя. На аллее возле одного из домов Автозаводского района неизвестный толкнул его и выхватил из рук рюкзак с деньгами, документами, ключами и банковскими картами. После произошедшего мужчине стали приходить на сотовый телефон уведомления о списании с банковского счета денежных средств за покупки, которые он не совершал.

Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 9 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его банковской картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый местный житель 1987 года рождения. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что похищенные деньги потратил на свои нужды, а все остальное имущество выбросил сразу.

Отделом дознания ОП №21 У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.