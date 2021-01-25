Тольяттинец-мошенник похитил у приятеля ноутбук

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В январе текущего года в полицию за помощью обратился житель Тольятти. Пострадавший мужчина 2000 года рождения пояснил, что его знакомый попросил у него в пользование ноутбук. Когда время возврата имущества истекло, то знакомый перестал отвечать на телефонные звонки. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму более 33 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №22 У МВД России по г. Тольятти установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. Около одного из домов в Центральном районе Тольятти оперативники задержали местного жителя 1996 года рождения и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что ноутбук сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

В отношении задержанного возбужденного уголовное дело, сообщает облМВД.