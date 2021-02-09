Тольяттинец лишился в баре телефона

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В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1975 года рождения. Мужчина пояснил, что находился в одном из баров города, где к нему подошел неизвестный мужчина и в ходе беседы путем рывка, открыто похитил сотовый телефон. Ущерб заявитель оценил на сумму 8000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри заведения, а также опросили работников бара. Проанализировав собранную информацию, оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника и передали ее всем наружным службам полиции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – местного жителя 1991 года рождения, ранее неоднократно судимого. Задержанный полностью признал свою вину. При досмотре в присутствии понятых, у него был изъят сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему. В настоящее время смартфон возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.