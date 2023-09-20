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Тольяттинец купил подделку и решил сбыть ее консультанту в ТЦ

20 сентября 2023 10:54
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Тольяттинец купил подделку и решил сбыть ее консультанту в ТЦ

По версии следствия, в апреле текущего года мужчина приобрел у неизвестного поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5000 рублей с намерением сбыть его в торговых точках города.  Для этого он выбрал небольшой торговый центр на ул. 70 лет Октября, в котором отсутствовал детектор по проверке подлинности купюр. Для отвлечения внимания, тольяттинец продолжительное время консультировался с продавцом по вопросу выбора беспроводных наушников в одном из павильонов по продаже техники. Наконец определившись с моделью, мужчина расплатился за покупку поддельной денежной купюрой. Получив сдачу размере 3000 рублей, он поспешил покинуть торговую точку.

Сверяя сумму выручки после ухода покупателя, бдительная работница торговой точки, обратила внимание на яркий цвет и нечеткость серийного номера на банкноте и своевременно вызвала сотрудников полиции. Спустя непродолжительное время в холле магазина мужчину задержали оперуполномоченные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятую сотрудниками ОЭБиПК У МВД России по г. Тольятти банкноту направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Согласно справке эксперта, купюра изготовлена репрографическим способом с использованием цветной струйной печати и электрографического оборудования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в Автозаводский районный суд г.  Тольятти для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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