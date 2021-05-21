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Тольяттинец купил авиабилеты у интернет-мошенника

21 мая 2021 09:24
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Тольяттинец купил авиабилеты у интернет-мошенника

Будьте бдительны! Прежде, чем вводить личные данные или переводить денежные средства по указанным на сайтах счетам, проверьте, не мошеннический ли интернет-ресурс перед вами.
Так, сотрудник одного из предприятий Тольятти 1969 года рождения оплатил авиабилеты на сайте-двойнике. Причиненный ущерб составил более 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обезопасить себя от мошеннических сайтов можно, обратив внимание на несколько признаков. Зачастую их адрес незначительно отличается от оригинала - знаками препинания или измененными окончаниями, а также на интернет-странице размещается большое количество рекламы, сообщает облМВД.

Теги: интернет-мошенники мошенники мошенничество

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