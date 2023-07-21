Тольяттинец изготовил и носил с собой кастет

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Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти от неравнодушных граждан поступила информация о том, что ранее судимый за грабеж 48-летний местный житель причастен к незаконному обороту холодного оружия.

В присутствии понятых оперуполномоченные провели личный досмотр и изъяли у мужчины металлический предмет, по заключению экспертов, изготовленный самодельным способом и являющийся холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

Как пояснил полицейским задержанный, кастет он изготовил летом прошлого дома, находясь в своем частном доме на улице Достоевского и носил с собой для самообороны. Оперуполномоченные уголовного розыска проверяют эту версию.

Сотрудники полиции напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданам выплачивается денежное вознаграждение.