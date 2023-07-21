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Тольяттинец изготовил и носил с собой кастет

21 июля 2023 12:00
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Тольяттинец изготовил и носил с собой кастет

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти от неравнодушных граждан поступила информация о том, что ранее судимый за грабеж 48-летний  местный  житель причастен  к незаконному обороту холодного оружия.

 В присутствии понятых оперуполномоченные провели личный досмотр и изъяли  у мужчины  металлический предмет,  по  заключению экспертов,   изготовленный самодельным способом и  являющийся холодным оружием ударно-раздробляющего действия. 

Как пояснил полицейским задержанный, кастет он изготовил  летом прошлого дома, находясь в своем частном доме  на  улице Достоевского и носил с собой для самообороны. Оперуполномоченные уголовного розыска проверяют эту версию.

Сотрудники полиции напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданам выплачивается денежное вознаграждение.

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