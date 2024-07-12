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Тольяттинец хранил в кармане сверток с наркотиками

12 июля 2024 11:47
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Тольяттинец хранил в кармане сверток с наркотиками

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия данная информация подтвердилась. Оперативники задержали подозреваемого около подъезда  одного из многоквартирных домов на улице Степана Разина в Автозаводском районе.

Во время проведения личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана брюк сверток, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством  N-метилэфедрона.

Ранее не судимый житель города Тольятти 1989  года рождения пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Теги: Стоп Наркотик

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