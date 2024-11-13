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Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином

13 ноября 2024 09:44
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Тольяттинец хотел раскидать 85 закладок с героином

Во время патрулирования возле одного из многоквартирных домов, расположенных на бульваре Здоровья в Автозаводском районе, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на подозрительного молодого человека, прячущего что-то в кустах, который побежал, увидев полицейских. После непродолжительной погони сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При исследовании предметов одежды жителя областного центра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана его куртки 85 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел тольяттинского Управления МВД, по результатам которого установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой свыше 35 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса 20-летний задержанный пояснил сотрудникам полиции, что узнал о работе закладчиком в сети Интернет. За большое денежное вознаграждение, он планировал реализовать запрещенное вещество на территории города Тольятти. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию региона и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Стоп Наркотик

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