Тольяттинец хотел пойти в театр, но лишился денег

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В Тольятти безработному молодому человеку 1998 г.р. из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль одного из театров города. Мужчина согласился. Тогда аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где любитель искусства ввел данные своей банковской карты, а именно номер, CVC/CVV-код и срок действия. Далее у него произошло списание порядка 3 000р. Не получив билета и пытаясь вернуть деньги несостоявшийся зритель ещё несколько раз переходи по ссылкам и вводил данные банковской карты. В результате у потерпевшего произошло ещё несколько списаний денег на общую сумму около 25 000 р. После снятия денег «кассир театра» перестал выходить на связь. Возбужден уголовное дело.